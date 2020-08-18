"Валенсия" предложила Черышеву векселя вместо зарплаты

Испанская "Валенсия" находится на грани банкротства. Клуб не может выплатить игрокам зарплату за вторую часть сезона-2019/20, который был остановлен, а затем доигрывался из-за коронавируса.

Финансовый директор "Валенсии" Инма Ибаньес лично приехала в расположение команды и объявила о финансовых проблемах. У клуба нет доходов из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Вместо зарплаты футболистам, в том числе и Денису Черышеву, были предложены долговые расписки (векселя). Игроки получат денежные выплаты, но не раньше сентября 2021 года, сообщает AS.

Если у "Валенсии" не получится урегулировать вопрос с футболистами и другим персоналом, клуб может быть объявлен банкротом в ближайшее время.