"Динамо" объявило о подписании хорвата Моро

Хорватский полузащитник Николо Моро стал футболистом московского "Динамо". С ним заключён контракт на пять лет, сообщает пресс-служба бело-голубых.

22-летний игрок является воспитанником загребского "Динамо". За основную команду он дебютировал в возрасте 17 лет.

Всего Моро провёл в составе клуба 115 матчей, в которых забил 10 мячей. Футболист постоянно вызывается в молодёжные сборные Хорватии. За команду 21-летних он выходил на поле 15 раз.