Кокорин попал в число футболистов, сдавших тест на допинг

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за два месяца протестировало 12 футболистов на допинг. В их число попал нападающий Александр Кокорин, который ранее выступал за "Сочи".

В августе он перешёл в "Спартак", но из-за травмы пока не выходил на поле. Кроме него, тесты на допинг в РУСАДА сдали:

Никита Бурмистров ("Сочи");

Антон Заболотный ("Сочи");

Кирилл Комбаров ("Арсенал");

Даниил Лесовой ("Арсенал");

Игорь Коновалов ("Рубин");

Денис Макаров ("Рубин");

Константин Кучаев (ЦСКА);

Константин Марадишвили (ЦСКА);

Леон Мусаев ("Зенит");

Николай Комличенко ("Динамо")

Владимир Рыков ("Динамо").

В 2020 году РУСАДА проверило 29 футболистов. Среди них вратарь "Локо" Гильерме и полузащитник Рифат Жемалетдинов проходили тесты по два раза.