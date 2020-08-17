Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за два месяца протестировало 12 футболистов на допинг. В их число попал нападающий Александр Кокорин, который ранее выступал за "Сочи".
В августе он перешёл в "Спартак", но из-за травмы пока не выходил на поле. Кроме него, тесты на допинг в РУСАДА сдали:
В 2020 году РУСАДА проверило 29 футболистов. Среди них вратарь "Локо" Гильерме и полузащитник Рифат Жемалетдинов проходили тесты по два раза.
Президент Белоруссии поручил силовым структурам не допускать народные протесты в виде "цепи неравнодушных" от Вильнюса до Киева.