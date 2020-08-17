Губерниев высказался о смерти 17-летнего футболиста

Комментатор Дмитрий Губерниев выразил сомнения в том, что в юношеском футболе в России есть медицинский контроль. Так журналист отреагировал на смерть 17-летнего футболиста Михаила Колосова.

Игрок погиб 15 августа. Футболисту во время матча команд 2003 года рождения стало плохо. Врачи, находившиеся на стадионе "Строгино", оказали футболисту первую помощь. Скорая доставила Колосова в реанимацию, но его жизнь спасти не смогли.

Ранее мать футболиста заявила, что у её сына не было проблем со здоровьем, а неделю назад он прошёл медкомиссию.