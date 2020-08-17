Экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о протестах в Белоруссии. По его словам, спустя некоторое время будет сделана попытка организовать подобное в России.
"Происходящее в Белоруссии напрямую относится к России. Сейчас то, что происходит, — это прообраз того, как и с чем будет жить Россия", — приводит Sport24 слова Валуева.
Боксёр считает, что на политическую ситуацию в Белоруссии напрямую влияют страны Запада. По мнению бывшего боксёра, сценарий прописан зарубежными спецслужбами.
"Я не то чтобы люблю развивать какие-то конспирологические версии, но сценарий Беларуси готов уже давно, прописан всеми специальными службами Запада! Это сто процентов! Вы посмотрите и почитайте высказывания президентов балтийских стран, президента Польши", — считает бывший боксёр.
Валуев заявил, что страны Запада хотели бы захватить некоторые территории Белоруссии, Украины и России.
"Эти высказывания прямым текстом говорят о том, что возможен сценарий захвата земель. И Польша, и другие страны Балтики спят и видят определенные части как Украины, так и Беларуси с Россией", — заявил Валуев.
Президент Белоруссии поручил силовым структурам не допускать народные протесты в виде "цепи неравнодушных" от Вильнюса до Киева.