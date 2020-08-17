Валуев считает протесты в Белоруссии репетицией российского сценария

Экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о протестах в Белоруссии. По его словам, спустя некоторое время будет сделана попытка организовать подобное в России.

"Происходящее в Белоруссии напрямую относится к России. Сейчас то, что происходит, — это прообраз того, как и с чем будет жить Россия", — приводит Sport24 слова Валуева.

Боксёр считает, что на политическую ситуацию в Белоруссии напрямую влияют страны Запада. По мнению бывшего боксёра, сценарий прописан зарубежными спецслужбами.

"Я не то чтобы люблю развивать какие-то конспирологические версии, но сценарий Беларуси готов уже давно, прописан всеми специальными службами Запада! Это сто процентов! Вы посмотрите и почитайте высказывания президентов балтийских стран, президента Польши", — считает бывший боксёр.

Валуев заявил, что страны Запада хотели бы захватить некоторые территории Белоруссии, Украины и России.