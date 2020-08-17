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Футболист "Ювентуса" Артур попался на пьяном вождении

Спорт » Командные виды » Футбол

Полузащитник "Ювентуса" Артур Мело попал в ДТП в Испании. Футболист на Ferrari задел бордюр, выехал за пределы дороги и врезался в фонарный столб. Происшествие произошло в городе Палафружель в 4 утра, сообщает Diari de Girona.

Сам Артур и его пассажиры не пострадали. Полиция, прибывшая на место, сделала тест на алкоголь. В крови было обнаружено завышение показателя. Вместо разрешенных 0,5 мг/л тест Артура показал 0,55 мг/л.

24-летний полузащитник в последние два сезона выступал за "Барселону". Он забил четыре мяч в 72-х играх. Каталонцы продали игрока "Ювентусу" за 72 млн евро. 

В обратном направлении направился Миралем Пьянич. Босниец обошелся "Барсе" в 60 млн. Оба игрока смогут выйти на поле за новые команды только в следующем сезоне.

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