"Зенит" не смог выкупить Осорио у "Порту"

Венесуэльский защитник Йордан Осорио не сможет выступать за "Зенит" в следующем сезоне. Питерцы не договорились с "Порту", которому принадлежит контракт футболиста, сообщает A Bola.

Вместе с тем, "Порту" не видит футболиста в основном составе и ждёт предложений от других клубов.

В прошлом сезоне Осорио выступал за "Зенит" на правах аренды. В составе питерского клуба венесуэлец провёл 16 матчей. С командой он завоевал чемпионство и выиграл Кубок России.

В Венесуэле Осорио выступал за "Самору", а в 2017 году переехал в Португалию. В его активе игры за "Тонделу", "Порту" и "Гимарайеш".