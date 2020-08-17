Латвия окончательно отказалась от проведения ЧМ-2021 с Белоруссией

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что страна не намерена принимать чемпионат мира-2021 по хоккею совместно с Белоруссией. В последние дни появлялись противоречивые сообщения о турнире, но после заседания латвийского правительства было принято окончательное решение.

Латвия обратится в Международную федерацию хоккея (IIHF) с просьбой найти другую страну для проведения ЧМ-2021. По мнению властей прибалтийской страны, совместную заявку не позволяет выполнить политическая обстановка в Минске.

"Призовём IIHF вместо Белоруссии найти другую страну. Если федерация откажется и ситуация в Белоруссии по-прежнему не изменится, правительство может принять решение, что Латвия не будет участвовать в организации чемпионата мира 2021 года", — приводит слова Кариньша агентство ЛЕТА.

Чемпионат мира должен был пройти в Риге и Минске. Самостоятельно Латвия не может принять турнир из-за отсутствия второго подходящего стадиона.

Ранее президент IIHF Рене Фазель заявил, что федерация не будет заниматься политикой и на данный момент не рассматривает переноса ЧМ-2021 в другую страну.