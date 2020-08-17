Московский ЦСКА намерен подписать защитника "Спортинга" Жоау Палинью. Португальца армейцы оценили в 10 млн евро, сообщает O Jogo.
"Спортинг" ответил на первое предложение отказом. Команда хочет получить за футболиста 15 млн. У клуба также есть предложение от "Вулверхэмптона" и команд из Турции и Испании.
Палинья является воспитанником "Спортинга". 25-летний футболист в последние два сезона выступал за "Брагу". На его счету 76 матчей, шесть голов и три результативные передачи.
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