"Рубин" объявил о подписании вратаря Медведева

25-летний вратарь Никита Медведев стал игроком "Рубина". Контракт подписан на два года. Футболист получил в казанской команде первый номер, сообщает пресс-служба рубиновых.

Медведев перешёл в "Рубин" на правах свободного агента. 14 августа футболист разорвал контракт с "Локомотивом". За железнодорожников он провёл три игры за три сезона. В последний раз он выходил на поле в 2017 году.

В сезоне-2016/17 Медведев выступал за "Ростов". Вратарь установил рекорд премьер-лиги — он не пропускал мячи на протяжении 989 минут.