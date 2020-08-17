Петербургские свахи рассказали, кому отказывают в помощи по поиску пары

После снятия части ограничений по коронавирусу, начал расти спрос на услуги брачных агентств Петербурга. Они стали чаще обращаться за помощью к свахам.

"В брачных агентствах Петербурга спрос на помощь свах в поисках партнера вырос почти на 30% по сравнению с прошлым годом. Стоимость их услуг варьируется от 20 до 120 тысяч рублей в зависимости от статуса агентства и запросов клиентов. В основном для поиска спутников жизни обращаются люди в возрасте 30-40 лет и старше. Материальное благосостояние потенциального партнера чаще интересует женщин, чем мужчин. На первый же план, как у леди, так и у джентльменов выходит человеческий фактор. Требования сквозь время не особо меняются. За время пандемии люди стали понимать, что не созданы для одиночества", — рассказал изданию "Невские новости" владелец петербургского брачного агентства "от Анатолия Ивановича".

Владелец агентства отметил, что свахи, в отличие от его фирмы, готовы работать не с каждым клиентом. Они не берутся помогать молодежи. Объясняется это тем, что молодые люди до 25 лет ещё не готовы содержать семью и у них другие приоритеты в отношениях с противоположным полом.