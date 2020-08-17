"Манчестер Юнайтед" не умеет играть с испанскими командами

"Манчестер Юнайтед" в полуфинале Лиги Европы уступил "Севилье" со счётом 1:2. Поражение "Красных дьяволов" вписывается в общую картину их противостояния с испанскими командами.

Всего "МЮ" провёл 57 матчей против испанцев. В 22-х победу одержали соперники англичан, в 22-х была зафиксирована ничья и только в 13-ти манкунианцы одержали победу.

Кроме того, "МЮ" вылетает от испанцев в еврокубках в третий раз подряд. В сезоне-2017/18 команда уступила "Севилье" в 1/8 Лиги чемпионов, а в прошлом году — "Барселоне" в четвертьфинале.

"Севилья" сыграет в финале Лиги Европы 21 августа. Соперник команды определится сегодня в матче "Интер" (Италия) — "Шахтёр" (Украина).