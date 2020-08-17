Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин высказался о поражении команды в третьем матче серии против "Айлендерс". "Столичные" уступили в овертайме со счётом 1:2 и находятся в шаге от вылета из Кубка Стэнли (0-3).
По словам Овечкина, "Вашингтон" провёл хороший матч. Не хватает "Кэпиталз" только результата.
"Мы сегодня провели неплохой матч. Просто результата нужного не добились. Не сомневаюсь, что следующий матч будет другим хотя бы потому, что терять нам уже нечего. Нужно не думать о счете в серии, нужно просто выйти и сыграть", — приводит сайт НХЛ слова Овечкина.
Капитан "Вашингтона" считает, что у команды есть хорошие шансы на выход в следующий раунд несмотря на три поражения.
"Сегодня, считаю, у нас были неплохие шансы, но этого не хватило. У нашего звена были неплохие шансы. Это ведь неважно, кто будет наносить броски — я, Кузи [Кузнецов] или Уилли [Уилсон].
Если соперники будут действовать так, как сегодня, то больше пространства будет у моих партнеров. Все, что понадобится — мы обязаны сделать. Нам необходимо побеждать в следующем матче, и это значит, что лучше должны играть все", — заявил Овечкин.
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