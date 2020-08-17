Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Захарова: слова Макрона о Белоруссии - лицемерие
Тихановская: Я готова стать национальным лидером
80-я ночь беспорядков в Портленде: полицию забросали камнями
Хейко Маас подтвердил энергетический суверенитет Германии
Швейцарский экономист: локомотив восстановления экономик мира - КНР
Макрон призвал ЕС объединиться с протестующими в Белоруссии
Пьяных водителей предложили лишать прав на пять лет за поездку с детьми
Пушков: поражение Лукашенко неизбежно
Дочь Пескова разместила в "Инстаграм" фото зубов Гитлера

"Аталанта" не может выполнить требования Миранчука по зарплате

Спорт » Командные виды » Футбол

Переход полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука в "Аталанту" находится на грани срыва. Итальянцы не готовы выполнить требования россиянина по заработной плате, сообщает Football Ialia.

Агент Миранчука запросил у бергамцев зарплату в 3,2 млн евро. В "Аталанте" готовы платить только 2 млн.

Ранее сообщалось, что бергамцы могут заплатить "Локомотиву" около 15 млн евро. В прошлом сезоне футболист провёл в составе железнодорожников 32 матча, в которых забил 16 мячей и сделал пять передач.

Миранчук является воспитанником "Локомотива". В составе команды он провёл 226 матчей и забил 43 гола. В сборной России на его счету 25 игр и пять мячей.

Последние материалы
Хейко Маас подтвердил энергетический суверенитет Германии
Швейцарский экономист: локомотив восстановления экономик мира - КНР
Макрон призвал ЕС объединиться с протестующими в Белоруссии
Пьяных водителей предложили лишать прав на пять лет за поездку с детьми
Пушков: поражение Лукашенко неизбежно
Дочь Пескова разместила в "Инстаграм" фото зубов Гитлера
CNN: Лукашенко поставил Путина перед рискованным выбором
Палестинцы сжигают фотографии наследного принца Абу-Даби и Нетаньяху
Проморолик: "Спутник V" уничтожает коронавирус размером с планету
Российских учёных-разработчиков вакцины пытались перекупить
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Александр Лукашенко поручил пресекать акции солидарности

Президент Белоруссии поручил силовым структурам не допускать народные протесты в виде "цепи неравнодушных" от Вильнюса до Киева.

Александр Лукашенко поручил пресекать акции солидарности
Более 70 тысяч человек вышли на акцию в поддержку Лукашенко
Политика. Новости и аналитика
Более 70 тысяч человек вышли на акцию в поддержку Лукашенко
Мир. Новости мира
CNN: Лукашенко поставил Путина перед рискованным выбором
Политика. Новости и аналитика
В Минске пройдёт акция в поддержку Лукашенко
Василий Амирджанов События в Белоруссии заставили сделать нравственный выбор Василий Амирджанов Любовь Степушова США открывают Четвертый Казахстанский фронт Любовь Степушова Игорь Буккер "Энола Гэй" не прижала Японию к ногтю Игорь Буккер
Комментарии
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
События в Белоруссии заставили сделать нравственный выбор
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
По какому принципу в стране назначают губернаторов
Почему власти Армении боятся ТВ России?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Более 70 тысяч человек вышли на акцию в поддержку Лукашенко
События в Белоруссии заставили сделать нравственный выбор
Вакцинация от гриппа в Москве начнётся 1 сентября
В Маврикии объявили режим чрезвычайной экологической ситуации
Хабаровск, 10 миллионов долларов от Госдепа и мифы о бомбежке Хиросимы
Бактерия Синтия съедает не нефть, а живые организмы
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ