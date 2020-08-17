"Аталанта" не может выполнить требования Миранчука по зарплате

Переход полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука в "Аталанту" находится на грани срыва. Итальянцы не готовы выполнить требования россиянина по заработной плате, сообщает Football Ialia.

Агент Миранчука запросил у бергамцев зарплату в 3,2 млн евро. В "Аталанте" готовы платить только 2 млн.

Ранее сообщалось, что бергамцы могут заплатить "Локомотиву" около 15 млн евро. В прошлом сезоне футболист провёл в составе железнодорожников 32 матча, в которых забил 16 мячей и сделал пять передач.

Миранчук является воспитанником "Локомотива". В составе команды он провёл 226 матчей и забил 43 гола. В сборной России на его счету 25 игр и пять мячей.