Голландский тренер Рональд Куман возглавит "Барселону". В воскресенье специалист был замечен в столице Каталонии. Контракт будет подписан на два сезона, сообщает Mundo Deportivo.
Сейчас Куман возглавляет сборную Голландии. В контракте 57-летнего специалиста есть пункт, согласно которому он может в любой момент покинуть команду, если получит предложение от "Барселоны".
Вместе с тем, Куман вывел сборную Голландии на Евро-2020, которое из-за коронавируса было перенесено на лето 2021 года. О том, как будет "Барселона" решать этот вопрос, не сообщается.
Голландец выступал за "Гронинген", "Аякс", "Фейеноорд" и ПСВ. Куман провёл шесть сезонов в "Барселоне" и завоевал с командой всевозможные трофеи.
После карьеры футболиста работал с такими командами в качестве тренера:
С голландскими командами Куман выиграл все национальные трофеи. С "Валенсией" победил в Кубке Испании.
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