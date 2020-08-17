"Барселону" возглавит Рональд Куман

Голландский тренер Рональд Куман возглавит "Барселону". В воскресенье специалист был замечен в столице Каталонии. Контракт будет подписан на два сезона, сообщает Mundo Deportivo.

Сейчас Куман возглавляет сборную Голландии. В контракте 57-летнего специалиста есть пункт, согласно которому он может в любой момент покинуть команду, если получит предложение от "Барселоны".

Вместе с тем, Куман вывел сборную Голландии на Евро-2020, которое из-за коронавируса было перенесено на лето 2021 года. О том, как будет "Барселона" решать этот вопрос, не сообщается.

Карьера Кумана

Голландец выступал за "Гронинген", "Аякс", "Фейеноорд" и ПСВ. Куман провёл шесть сезонов в "Барселоне" и завоевал с командой всевозможные трофеи.

После карьеры футболиста работал с такими командами в качестве тренера:

"Витесс" (Голландия);

"Аякс" (Голландия);

"Бенфика" (Португалия);

ПСВ (Голландия);

"Валенсия" (Испания);

АЗ (Голландия);

"Фейеноорд" (Голландия);

"Саутгемптон" (Англия);

"Эвертон" (Англия).

С голландскими командами Куман выиграл все национальные трофеи. С "Валенсией" победил в Кубке Испании.