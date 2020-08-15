В Алматы прошел онлайн-марафон по бегу

В Алматы прошел онлайн-марафон, в котором мог принять участие любой желающий житель Казахстана. Он не опасен для здоровья бегунов, потому что проходил через приложение, а маршрут каждый участник выбирал для себя сам и бежал в одиночестве.

Организаторы "Алматы Марафона" установили дистанцию в 5 метров, в приложении бегуны отмечали старт и финиш. В конце нужно было отправить скриншот экрана с данными о своем забеге, чтобы организаторы смогли подвести итоги.

Более 500 человек зарегистрировались на марафон в первые 2 часа.