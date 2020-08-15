Алина Загитова провалила сдачу ЕГЭ

Российская фигуристка Алина Загитова окончила школу и сдала ЕГЭ. Однако спортивная карьера девушки не очень хорошо отразилась на её оценках.

Например, по обществознанию и русскому языку Загитова получила не очень утешительные баллы - 44 и 51 соответственно.

Также известно, что плохие оценки не отбили желания у фигуристки поступить на факультет журналистики в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы.