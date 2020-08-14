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Мама судьи Казарцева о травле сына: "У нас что, 37-й год?"

Спорт » Командные виды » Футбол

Зинаида Казарцева, мама футбольного арбитра Василия Казарцева, рассказала, как изменилась жизнь её семьи после матча "Спартак" — "Сочи". Судья допустил ошибку, поставив пенальти в ворота красно-белых на 88-й минуте.

После этого разгорелся скандал. Владелец "Спартака" Леонид Федун обещал снять команду с чемпионата, но потом передумал. Самому Казарцеву пришлось проходить тестирование на детекторе лжи.

По мнению Зинаиды Александровны, в том моменте Казарцев просто ошибся и не имел злого умысла. Женщина удивлена реакцией на этот эпизод.

"Ну, хорошо, ошибся ВАР, ошибся арбитр. Мы все живые люди, и каждый из нас может ошибиться. Но это техническая ошибка, за которую не бывает высшей меры наказания. А ведь генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов требует дисквалифицировать Васю пожизненно", — приводит "Фонтанка" слова Казарцевой.

По словам Казарцевой, её сына после матча не имели права проверять на полиграфе. Она сравнила ситуацию с 1937-м годом.

"И, вот, про этот полиграф. У нас что, на дворе 37-й год? На полиграф вызывают кого? Преступников, предателей, шпионов. А вызов на полиграф за техническую ошибку — это прямое унижение человека. Вот с их стороны это подлость", — считает Зинаида Александровна.

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