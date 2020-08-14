Хабиб готов на ещё одну попытку с Фергюсоном

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что хотел бы провести ещё один поединок после того, как встретится с Джастином Гэтжи. Следующий бой чемпиона UFC в лёгком весе состоится 24 октября в Абу-Даби.

По словам Хабиба, после этого он снова готов организовать бой с Тони Фергюсоном. Ранее сорвались пять попыток провести поединок.

В последний раз бойцам помешала пандемия коронавируса. Фергюсон вместо Хабиба дрался против Гэтжи и проиграл.