Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что хотел бы провести ещё один поединок после того, как встретится с Джастином Гэтжи. Следующий бой чемпиона UFC в лёгком весе состоится 24 октября в Абу-Даби.
По словам Хабиба, после этого он снова готов организовать бой с Тони Фергюсоном. Ранее сорвались пять попыток провести поединок.
В последний раз бойцам помешала пандемия коронавируса. Фергюсон вместо Хабиба дрался против Гэтжи и проиграл.
"В глубине души верю, что бой с Фергюсоном состоится. У Тони большие шансы. Если я выиграю у Джастина, я бы хотел видеть его в списке моих соперников. Не знаю, что должно случиться, чтобы мы с Фергюсоном подрались. Я настраиваюсь на него, как на самый сложный бой. Я бы хотел, чтобы он вернулся", — приводит "Чемпионат" слова Хабиба.
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