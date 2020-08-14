Российская премьер-лига (РПЛ) сообщила о переносе матча 6-го тура чемпионата "Рубин" — "Тамбов". Игра должна была состояться 29 августа.
В этот день в Татарстане отмечается день республики. Руководство региона хотело совместить игру с празднованием, но "Рубин" обратился в Лигу с просьбой о переносе.
Новая дата проведения матча — 30 августа. Игра начнётся в 18.00.
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