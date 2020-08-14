Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявит состав команды на сентябрьские матчи 24-25 августа. Футболисты соберутся для подготовки к играм Лиги наций 29-31 августа в Новогорске, сообщает ТАСС.
Матчи в сентябре станут первыми для сборной России в 2020 году. Команда проведёт две игры:
Поединки пройдут в рамках группового этапа дивизиона В Лиги наций УЕФА. Также в квартете выступает сборная Турции. Победитель получит путёвку в дивизион А.
У власти Белоруссии сегодня самая сложная ситуация за всю историю. В обществе раскол, в экономике стагнация, реформы не провести - а ресурсов на это уже нет...