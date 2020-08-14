Состав сборной России будет объявлен через 10 дней

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявит состав команды на сентябрьские матчи 24-25 августа. Футболисты соберутся для подготовки к играм Лиги наций 29-31 августа в Новогорске, сообщает ТАСС.

Матчи в сентябре станут первыми для сборной России в 2020 году. Команда проведёт две игры:

3 сентября в Москве против Сербии;

6 сентября в Будапеште против Венгрии.

Поединки пройдут в рамках группового этапа дивизиона В Лиги наций УЕФА. Также в квартете выступает сборная Турции. Победитель получит путёвку в дивизион А.