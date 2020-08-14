Загитова сдала ЕГЭ на троечку

Олимпийская чемпионка Алина Загитова подала документы на поступление в РАНХиГС. Как уже сообщала "Правда.Ру", фигуристка планирует учиться по специальности "Продюсирование и культурная политика" по направлению "Журналистика".

Согласно документам на поступление, девушка поступает на платное отделение. Загитова сдала два ЕГЭ со средним результатом:

русский язык - 51 балл;

обществознание - 44 балла.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры. В новом сезоне фигуристка планирует вернуться на лёд.