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Загитова сдала ЕГЭ на троечку

Спорт » Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Алина Загитова подала документы на поступление в РАНХиГС. Как уже сообщала "Правда.Ру", фигуристка планирует учиться по специальности "Продюсирование и культурная политика" по направлению "Журналистика".

Согласно документам на поступление, девушка поступает на платное отделение. Загитова сдала два ЕГЭ со средним результатом:

  • русский язык - 51 балл;
  • обществознание - 44 балла.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры. В новом сезоне фигуристка планирует вернуться на лёд.

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