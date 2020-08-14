Хабиб Нурмагомедов пожелал белорусам мира и здоровья

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов во время пресс-конференции заявил, что следит за ситуаций в Белоруссии. По словам чемпиона, он не может понять, что на самом деле происходит в соседней республике.

"Думаю, никто в этом зале, не может понять суть происходящего… Я им только пожелаю мира. Мирного неба над головой, потому что мир намного лучше, чем война. Я думаю, там уже есть какие-то потери, кого-то сажают… Не хочу политическую оценку давать, хочу только пожелать братскому народу мира и здоровья. Я был пару раз в Минске, он мне запомнился добрыми и отзывчивыми людьми и чистыми широкими дорогами. Мне очень понравилось", — заявил Нурмагомедов.

В пятницу были объявлены официальные итоги выборов президента Белоруссии. Победу одержал Александр Лукашенко (80,1%), второй стала Светлана Тихановская (10,1%). Оппозиция не признала результатов выборов и обещает провести митинги 16 августа.