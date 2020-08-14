Межевич: "Для давления на Белоруссию подойдут и спорт, и инопланетяне"

Руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Николай Межевич в интервью "Правде.Ру" оценил демарш латвийских властей, которые собираются отозвать заявку на совместное проведение ЧМ-2021 по хоккею с Белоруссией.

По его словам, сам факт возможной отмены турнира не будет являться действенным способом давления на Белоруссию. Но таким образом Запад создаёт негативное информационное поле вокруг Александра Лукашенко.

"Безусловно, сам по себе этот небольшой факт назвать полноценным и каким-то значимым давлением на Белоруссию нельзя. Но этот коллективный Запад давно работает именно так. Пытаются создать общее негативное информационное поле. Задачи сейчас ставятся понятные: дискредитировать действующую власть в Белорусси (об этом говорят многие, но это часть задачи), вторая часть задачи — не дать, в принципе, любой нормальной сильной власти формироваться в Республике Беларусь, а для этого годится и спорт, и культура, и музыка, и живопись, и инопланетяне, и все, что угодно", — заявил Межевич.

Вместе с тем, эксперт отметил, что в Латвии неоднозначные настроения по поводу Белоруссии. Часть влиятельных политиков выступает против ухудшения отношений с Минском.

"Но в Латвии есть разные настроения. И я бы это тоже хотел отметить. Есть достаточно влиятельная группа политиков, которая не выступает за форсирование ухудшения отношений с Минском из-за момента транзитных, то есть денежных. Лишних денег, мягко говоря, в Латвии нет", — заявил Межевич.

Чемпионат мира по хоккею должен пройти в 2021 году в Минске и Риге. Ранее премьер-министр Латвии заявил, что дал поручение проработать план отзыва совместной заявки.