Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что следил за скандалом вокруг "Спартака". Отец спортсмена Абдулманап, который скончался в начале июля, болел за красно-белых.
Сам Хабиб является футбольным болельщиком. Нурмагомедов считает, что без "Спартака" РПЛ был бы скучным.
"Я вообще любитель футбола. Практически все смотрю. Ни один вид спорта не справится с этой игрой.
Я бы явно не назначал бы пенальти во втором эпизоде. У меня отец болел за "Спартак", из его уст я многое узнал об этой команде.
Не самое лучшее время для команды, но, конечно, нельзя сниматься. Чемпионат России без "Спартака" был бы очень скучным", — заявил Хабиб во время пресс-конференции в Москве.
У власти Белоруссии сегодня самая сложная ситуация за всю историю. В обществе раскол, в экономике стагнация, реформы не провести - а ресурсов на это уже нет...