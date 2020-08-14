Хабиб рассказал об отношении к скандалу со "Спартаком"

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что следил за скандалом вокруг "Спартака". Отец спортсмена Абдулманап, который скончался в начале июля, болел за красно-белых.

Сам Хабиб является футбольным болельщиком. Нурмагомедов считает, что без "Спартака" РПЛ был бы скучным.