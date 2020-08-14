"Арсенал" объявил о подписании Виллиана

Лондонский "Арсенал" сообщил о подписании экс-полузащитника "Челси" Виллиана. Бразилец подписал с "канонирами" трёхлетний контракт. Футболист в новой команде выбрал для себя 12-й номер, сообщает пресс-служба "Арсенала".

"Челси" ничего не получит после ухода Виллиана - бразилец ранее стал свободным агентом. СМИ ранее сообщали, что сам игрок заработал неплохой подписной бонус, а его зарплата в новом клубе составляет 220 тыс. фунтов стерлингов в неделю.

Виллиан

Виллиан после выступлений в Бразилии в 2007 году перешёл в донецкий "Шахтер". В составе украинской команды он провёл 5,5 сезонов.

В 2013 году бразилец перешёл в "Анжи". Махачкалинцы заплатили за игрока 35 млн евро. В составе российской команды он провёл 17 матчей и был продан в "Челси".

За "аристократов" футболист отыграл 333 матча, в которых забил 63 гола.