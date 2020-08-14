Хабиб задумался о завершении карьеры и рассказал о бое с Гэтжи

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов признался, что задумался о завершении карьеры. По словам чемпиона UFC в лёгком весе, он считает себя ветераном ММА.

"Мысли о завершении карьеры тоже разные приходили, но у меня уже есть бой. Мне скоро 32 года, я уже ветеран этого спорта, больше 8 лет я в UFC. Сейчас хочу подраться, быть занятым чем-то. Тренировочный режим помогает мне отвлечься", — заявил Хабиб во время пресс-конференции.

Воспоминания об отце

Также Хабиб заявил, что всё время думает об отце. Абдулманап Нурмагомедов скончался в начале июля.

"Это, конечно, мне мешает, я думаю о нем. Может быть, эти чувства выведут меня на новый уровень, сделают меня сильнее", — заявил Хабиб.

Уважение к Гэтжи

Нурмагомедов подтвердил, что поединок с Джастином Гэтжи запланирован на 24 октября в Абу-Даби на "Бойцовском острове". Хабиб отметил, что уважительно относится к сопернику — ранее американец помогал ему готовиться к боям.