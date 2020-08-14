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Фазель не собирается переносить ЧМ-2021 из Белоруссии

Спорт » Командные виды » Хоккей

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель рассказал о ситуации с проведением Чемпионата мира-2021 в Белоруссии. Ранее премьер-министр Латвии заявил, что Рига откажется от совместного проведения турнира в Минске из-за политической обстановки.

Кроме того, вице-президент IIHF Калерво Куммола сообщил, что поднимал вопрос переноса турнира в понедельник на заседании совета организации. По словам Фазеля, журналисты преувеличили слова чиновника, а IIHF не собирается отменять чемпионат.

Фазель в интервью ТАСС заявил, что IIHF является аполитичной организацией, а сам вопрос переноса обсуждался коротко.

"Интервью Калерво Куммолы в финской газете, как это часто бывает, наделало немало шуму, однако мы никогда не обсуждали вопрос, что мы можем отменить Чемпионат мира. Мы следим за ситуацией, видим демонстрации после избрания президента Лукашенко. Но это не роль международной спортивной федерации — делать политические заявления в это время", — заявил Фазель.

Глава IIHF вспомнил успешный опыт Белоруссии, которая приняла ЧМ-2014. Позиция организации — IIHF готова ехать в Минск и Ригу в 2021 году.

"Чемпионат мира в Белоруссии был в 2014 году и имел громадный успех — свыше 600 тыс. зрителей его посетили, организация его была великолепной. У нас нет причин делать на эту тему политическое заявление, и, как мы решили, турнир пройдет 21 мая. Наша позиция вполне ясная. Мы готовы ехать в Белоруссию, очень рано делать какие-то заявления", — добавил глава IIHF.

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