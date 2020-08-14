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"Рубин" объявил о переходе корейского полузащитника

Спорт » Командные виды » Футбол

"Рубин" подписал контракт с центральным полузащитником Хван Ин Бомом. Кореец заключил контракт на три года и будет выступать под шестым номером, сообщает пресс-служба казанцев.

С 2019 года Хван Ин Бом выступал за команду МЛС "Ванкувер Уайткэпс". 23-летний игрок провёл 37 матчей, в которых забил четыре мяча. До этого выступал у себя на родине за команду "Тэджон Ситизен".

  • В составе сборной Кореи провёл 23 матча и забил 3 гола.
  • Портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 950 тыс. евро.

Корейцы в чемпионате России

Хван Ин Бом — не первый корейский футболист в российском чемпионате. Ранее в нашей стране выступали:

  • Ким Дон Джин ("Зенит");
  • Ким Дон Хён ("Рубин");
  • Ким Ин Сон (ЦСКА);
  • Ким Нам Ил ("Томь");
  • Ли Хо ("Зенит");
  • О Бом Сок ("Крылья Советов");
  • Хен Ён Мин ("Зенит");
  • Ю Бён Су ("Ростов").

Также в России играли два представителя КНДР — Цой Мин Хо ("Крылья Советов") и Хон Ён Чо ("Ростов").

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