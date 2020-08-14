"Рубин" подписал контракт с центральным полузащитником Хван Ин Бомом. Кореец заключил контракт на три года и будет выступать под шестым номером, сообщает пресс-служба казанцев.
С 2019 года Хван Ин Бом выступал за команду МЛС "Ванкувер Уайткэпс". 23-летний игрок провёл 37 матчей, в которых забил четыре мяча. До этого выступал у себя на родине за команду "Тэджон Ситизен".
Хван Ин Бом — не первый корейский футболист в российском чемпионате. Ранее в нашей стране выступали:
Также в России играли два представителя КНДР — Цой Мин Хо ("Крылья Советов") и Хон Ён Чо ("Ростов").
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