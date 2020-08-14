Латвия отказалась от совместного проведения ЧМ-2021 с Белоруссией

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил, что дал поручение уведомить Международную федерацию хоккея (IIHF) о нежелании принимать чемпионат мира совместно с Белоруссией. Турнир был запланирован на 2021 год в Минске и Риге.

Кариньш связал решение с политической обстановкой в Белоруссии. Латвия выступает за проведение повторных выборов президента и не признаёт победу Александра Лукашенко после волеизъявления, которое состоялось 9 августа.

После выборов в Минске разгорелись беспорядки, в которых участвовали представители оппозиции и милиции. Позже акции протеста переросли в мирное русло и теперь проходят во всех уголках Белоруссии.

14 августа ЦИК должен объявить официальные результаты выборов. По предварительным данным, Лукашенко одержал победу, набрав 80% голосов.

Кариньш заявил, что Латвия не может готовиться к проведению турнира в такой обстановке.

"Я думаю, что события в Белоруссии резко меняют ситуацию. Сейчас я не вижу, как мы как страна можем устроить чемпионат вместе с Белоруссией. Я уже попросил министерство образования и науки, которое отвечает и за спорт, связаться с Международной федерацией хоккея, чтобы найти решение и понять, как мы правильнее всего можем поступить", — приводит ТАСС слова Кариньша.

Отметим, самостоятельно Латвия не сможет провести ЧМ-2021. В стране только одна арена, которая подходит для организации соревнований. IIHF требует два стадиона для проведения ЧМ.