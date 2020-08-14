В пятницу, 14 августа, стартует второй тур чемпионата РПЛ. Сегодня состоятся три матча, ещё пять - в субботу.
Плотный график связан с тем, что третий тур состоится посреди следующей недели.
Откроют тур тульский "Арсенал" и "Уфа". "Спартак" в этот день примет на своём поле "Ахмат", а в субботу состоится первое громкое противостояние чемпионата - сыграют участники Лиги чемпионов "Локомотив" и "Краснодар".
У власти Белоруссии сегодня самая сложная ситуация за всю историю. В обществе раскол, в экономике стагнация, реформы не провести - а ресурсов на это уже нет...