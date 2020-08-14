Стартует второй тур чемпионата России по футболу

В пятницу, 14 августа, стартует второй тур чемпионата РПЛ. Сегодня состоятся три матча, ещё пять - в субботу.

Плотный график связан с тем, что третий тур состоится посреди следующей недели.

Откроют тур тульский "Арсенал" и "Уфа". "Спартак" в этот день примет на своём поле "Ахмат", а в субботу состоится первое громкое противостояние чемпионата - сыграют участники Лиги чемпионов "Локомотив" и "Краснодар".

2-й тур чемпионата РПЛ

14 августа, пятница

18.00 "Арсенал" - "Уфа".

19.00 "Сочи" - "Химки".

20.00 "Спартак" - "Ахмат".

15 августа, суббота