Светлана Журова: "ВФЛА должна признать часть вины за прошлое"

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова в интервью "Правде.Ру" прокомментировала ситуацию в ВФЛА.

— ВФЛА при помощи Минспорта выплатила штраф международной федерации. Жизнь налаживается? Нашим легкотатлетам дадут нейтральный статус?

— Процессы, которые происходят в Федерации легкой атлетики больно сильно затянулись на годы. И от этого, несомненно, страдают спортсмены. Помимо того, что наши великие спортсмены, которые в нейтральном статусе все равно продолжают зарабатывать медали, а многие спортсмены не могут попасть. Мы понимаем, сколько топовых спортсменов за это время уже просто опустили руки, понимая, что невозможно попасть на международный уровень.

Реально тысячи детей не приходят в легкую атлетику. А это все-таки более 40 медалей на Олимпиаде. Самый медальный вид спорта. Я считаю, что предыдущим руководством надо было все меры предпринять, выплатить штрафы и все, что требовалось по антидопинговым правилам, выполнять четко и понятно, а не играть во власть. Потому что здесь нужно было выполнить всю дорожную карту и восстанавливать в правах нашу федерацию.

Иногда говорят, что если ты выплачиваешь штраф, значит, ты себя считаешь виновным. Но уже за то, что не выплачивают, нас уже будут обвинять и винить новое поколение детей и родителей, которые хотели бы заниматься, но понимают что это практически бессмысленно. Поэтому не знаешь, что здесь лучше. Просто до конца стоять на том, что мы не виноваты, штраф выплачивать не будем, нам не за что это делать, или все-таки это сделать.

Эта дилемма очень непростая с точки зрения психологии. При этом понятно, что часть вины за прошлое, несомненно, можно признать и понятно, что там были нарушения. Но важно то, что сейчас только остались чистые спортсмены. И уже все дети понимают, что нельзя заходить на дорогу вообще никак никогда. И тренеры в регионах и везде это понимают.

— Что будет в самой федерации в ближайшее время? На 30 ноября новые выборы должны быть.

— Я надеюсь, что выберут человека, который достойно будет представлять нашу страну. Во-первых, кстати, очень важно, чтобы он сам говорил на английском. Я говорю условие, которое должно быть у президента, с моей точки зрения. Потому что сейчас надо разговаривать с людьми, с международными федерациями, с федерациями других стран, именно общаться лично, не через переводчиков. Потому что люди зачастую особенно на такие моменты переговоров не будут говорить через посредников. Они должны знать этого человека, доверять ему и тогда с поддержкой, возможно, и других федераций, других стран, международной федерации можем восстановить наши права. Потому что всем тоже уже это все поднадоело. И, конечно, все хотят полноценно соревноваться с присутствием России, в том числе. Но это одно из условий. Это, конечно, должен быть человек с безупречной репутацией.

— Юрченко полностью провалил свою миссию?

— Тут надо понимать, какой должен быть человек. Не то, что провалил, не провалил. Очень сложная ситуация. И все-таки допускаю, что, возможно, должен быть безупречный спортсмен. Может быть, это как-то изменит ситуацию. Наверное, как Елена Вяльбе — в моем понимании идеальный пример президента. Возможно, это сейчас спасет. А любой человек, который приходит, — или менеджер, или руководитель, неизвестный спортсмен, пока как-то не получается. Артем Пермяков если пригодится два коммента, хорошо. а нет, значит один. не получалось раньше дозвониться до других.