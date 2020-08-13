Луческу назвал "Шахтёр" фаворитом Лиги Европы

Экс-тренер донецкого "Шахтёра" Мирча Луческу заявил, что команда имеет шанс выиграть Лигу Европы в этом сезоне. "Горняки" дошли до полуфинала турнира и 17 августа сыграют против "Интера".

По словам Луческу, у "Шахтёра" высокая организация игры, а "Интер" может противопоставить сильные индивидуальные качества футболистов. Румынский специалист считает, что миланцам будет сложно забрать мяч у дончан.