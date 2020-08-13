Экс-тренер донецкого "Шахтёра" Мирча Луческу заявил, что команда имеет шанс выиграть Лигу Европы в этом сезоне. "Горняки" дошли до полуфинала турнира и 17 августа сыграют против "Интера".
По словам Луческу, у "Шахтёра" высокая организация игры, а "Интер" может противопоставить сильные индивидуальные качества футболистов. Румынский специалист считает, что миланцам будет сложно забрать мяч у дончан.
"Шахтёр" играет по одной схеме в течение долгого времени. "Интеру" будет сложно вернуть мяч, когда "Шахтер" будет им владеть. Это будет очень интересный матч между организованностью и способностью украинского клуба контролировать игру и агрессивностью и индивидуальностью итальянской команды", - приводит Football Italia слова Луческу.
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