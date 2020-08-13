Белорусская федерация футбола (АБФФ) вынесла решение о переносе футбольных матчей, которые были запланированы с 14 по 17 августа.
На более поздний срок перенесены игры:
Также не состоятся матчи 14-го тура Первой лиги и 15-го тура Второй лиги.
"Решения приняты в соответствии с пунктом 5.5.4. статьи 5 Регламента чемпионата Республики Белоруссии по футболу 2020. Даты проведения указанных матчей станут известны позднее", — говорится в сообщении АБФФ.
После выборов президента Белоруссии 9 августа в стране вспыхнули акции протеста. Митинги сопровождаются беспорядками с участием оппозиции и милиции.
По последним данным ЦИК, более 80% голосов на выборах набрал Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года.
Мария Колесникова, координатор штаба Светланы Тихановской, подхватила знамя, упавшее из рук лидера белорусской оппозиции.