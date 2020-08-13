В Белоруссии перенесли четыре матча чемпионата и Кубка страны

Белорусская федерация футбола (АБФФ) вынесла решение о переносе футбольных матчей, которые были запланированы с 14 по 17 августа.

На более поздний срок перенесены игры:

"Динамо-Минск" — "Смолевичи". 21-й тур Высшей лиги.

"Минск" — "Неман". 9-й тур Высшей лиги.

"Нафтан" — "Городея". 1/16 финала Кубка Белоруссии.

"Гомель" — "Шахтёр". 1/16 финала Кубка Белоруссии.

Также не состоятся матчи 14-го тура Первой лиги и 15-го тура Второй лиги.

"Решения приняты в соответствии с пунктом 5.5.4. статьи 5 Регламента чемпионата Республики Белоруссии по футболу 2020. Даты проведения указанных матчей станут известны позднее", — говорится в сообщении АБФФ.

Протесты в Белоруссии

После выборов президента Белоруссии 9 августа в стране вспыхнули акции протеста. Митинги сопровождаются беспорядками с участием оппозиции и милиции.

По последним данным ЦИК, более 80% голосов на выборах набрал Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года.