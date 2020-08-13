Навка призвала белорусов к мирному решению конфликта

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказала своё мнение о протестах в Белоруссии. Жена Дмитрия Пескова отметила, что ей больно наблюдать за происходящим в республике.

"Последние новости из Белоруссии не оставляют равнодушными никого! Мне больно видеть, то что там сейчас происходит, тем более, что я представляла эту страну на двух Олимпиадах. Люблю этот народ и тепло к нему отношусь, поэтому очень бы хотелось, чтобы как можно скорее там всё наладилось и пришло к мирной жизни. Я не эксперт в социологии и политологии, но на мой взгляд, важно с одной стороны не поддаваться на провокации, а с другой стороны, найти слова и суметь поговорить с людьми. Надеюсь на скорейшее мирное решение", — написала Навка в Instagram.

Навка в Белоруссии

Навка выступала за команду Белоруссии на Олимпиадах в 1994 и 1998 году. В дуэте с Самвелом Гезаляном она заняла 11-е место, с Николаем Морозовым — 16-е.

В 1998 году Навка переехала в Россию и стала в пару с Романом Костомаровым. В 2006 году она смогла выиграть золото Олимпиады в Турине.