В окружении Роналду удивились информации об уходе из "Ювентуса"

Футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду не перейдёт в другой клуб. Португалец счастлив в Турине и намерен отработать свой контракт до 2022 года, сообщает AS.

В окружении Роналду назвали информацию о переговорах между португальцем и "Барселоной" ложной. Также не сможет подписать игрока "ПСЖ".

Ранее испанские СМИ сообщили, что "Юве" хотел бы избавиться от высокой зарплаты Роналду. Криштиану получает 23 млн евро в год. Якобы его агент Жорже Мендеш предложил услуги форварда "Барсе" и "ПСЖ".