Тедеско не знает, когда Кокорин дебютирует за "Спартак"

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско накануне матча против "Ахмата" заявил, что новички команды Остон Урунов и Александр Кокорин пока не готовы выйти на поле. Футболисты не смогут помочь красно-белым в пятницу.

По словам Тедеско, у Кокорина проблема с мышцами. Он может пропустить и следующий матч против "Уфы".

"У Кокорина небольшая проблема с мышцами. Отслеживаем динамику. Пока сложно сказать, сможет ли он сыграть с "Ахматом" или "Уфой". Проверяем его состояние каждый день. Мы в плотном контакте с медицинским штабом и надеемся на скорейшее выздоровление Александра", — приводит "СЭ" слова Тедеско.

Также тренер "Спартака" отметил, что Урунов не может набрать необходимые кондиции, так как ранее переболел коронавирусом.