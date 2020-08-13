Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско накануне матча против "Ахмата" заявил, что новички команды Остон Урунов и Александр Кокорин пока не готовы выйти на поле. Футболисты не смогут помочь красно-белым в пятницу.
По словам Тедеско, у Кокорина проблема с мышцами. Он может пропустить и следующий матч против "Уфы".
"У Кокорина небольшая проблема с мышцами. Отслеживаем динамику. Пока сложно сказать, сможет ли он сыграть с "Ахматом" или "Уфой". Проверяем его состояние каждый день. Мы в плотном контакте с медицинским штабом и надеемся на скорейшее выздоровление Александра", — приводит "СЭ" слова Тедеско.
Также тренер "Спартака" отметил, что Урунов не может набрать необходимые кондиции, так как ранее переболел коронавирусом.
"Это не очень здорово, что у нас есть новички, но они по разным причинам не могут сыграть за нас. Урунов к сожалению перенес злосчастный вирус, не мог тренироваться три недели. Ему нужно время чтобы набрать форму. Динамика положительная", — добавил Тедеско.
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