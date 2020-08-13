"Локомотив" подписал контракт с сербским защитником Слободаном Райковичем. Соглашение рассчитано на один сезон, футболист будет выступать под номером 41, сообщает пресс-служба железнодорожников.
Ранее СМИ сообщали о том, что 31-летний серб по контракту получит около 500 тыс. евро.
Райкович ранее выступал за сербский ОФК, голландские ПСВ, "Твенте" и "Витесс", немецкие "Гамбург" и "Дармштадт", итальянские "Палермо" и "Перуджу". Футболист заработал прозвище "Рэмбо".
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