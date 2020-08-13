Тренер "Зенита" назвал причину успеха "ПСЖ" в матче с "Аталантой"

Заслуженный тренер России, координатор детско-юношеских команд "Зенита" Василий Костровский в интервью "Правде.Ру" рассказал о причинах успеха "ПСЖ" в Лиге чемпионов. Парижане в четвертьфинале победили "Аталанту" (2:1), забив два мяча на последних минутах.

По словам Костровского, победа парижан напомнила ему легендарный камбэк "МЮ" в финале Лиги чемпионов против "Баварии" в 1999 году.

"Мне понравился матч тем, что до самых последних минут была непредсказуемая борьба. "ПСЖ" вырвал, как в свое время когда-то "Манчестер Юнайтед" в Баварии в 1999 году на последних трех минут забили 2 мяча. Что случилось с "Аталантой"? Я думаю, что, во-первых, наверное, уровень игроков ПСЖ достаточно сильный. Плюс Мбаппе вышел. Конечно, он сразу усилил атакующие действия команды, поучаствовал в двух мячах. Все-таки у "Аталанты" скамейка покороче и, может быть, менее звездная, чем у "ПСЖ". В принципе, ведя 1:0, где-то подспудно они хотели удержать счет, поэтому большее внимание уделяли защитным функциям", — заявил Костровский.

"ПСЖ" не явный фаворит Лиги чемпионов"

По словам Костровского, "ПСЖ" не является явным фаворитом турнира. Тренер считает, что в первый час игры с "Аталантой" парижане не выглядели сильнее.