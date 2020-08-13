Смолова обворовали после вечеринки в Барселоне

Нападающий "Локомотива" Фёдор Смолов был обворован в одном из ночных клубов Барселоны. Россиянин вместе с партнёрами по "Сельте" посетил вечеринку после матча против "Эспаньола" 19 июля.

После вечеринки Смолов обнаружил, что у него пропали часы стоимостью 300 тыс. евро. Расстроенный футболист обратился в полицию, но на данный момент часы не нашли, сообщает ElCaso.

Смолов в Испании

Футболист подписал арендное соглашение с "Сельтой" в январе. Он провёл в составе команды 14 матчей и забил два гола — "Барселоне" (2:2) и "Реалу" (2:2).