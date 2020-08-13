Овечкин отреагировал на поражение "Вашингтона" от "Айлендерс"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин заявил, что команда в матче Кубка Стэнли против "Айлендерс" (2:4) прекратила играть. "Кэпиталз" вели в счёте с преимуществом в две шайбы, а затем за 13 минут пропустили четырежды.

Это первое поражение "Вашингтона" в серии. Второй матч состоится 15 августа.