Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин заявил, что команда в матче Кубка Стэнли против "Айлендерс" (2:4) прекратила играть. "Кэпиталз" вели в счёте с преимуществом в две шайбы, а затем за 13 минут пропустили четырежды.
Это первое поражение "Вашингтона" в серии. Второй матч состоится 15 августа.
"Мы получаем преимущество, просто нужно играть в свою игру. Однако мы прекращаем играть, и сами видите результат… Остается просто двигаться дальше. Прямо сейчас ничего не сделать. Просто будем учиться на своих ошибках и с нетерпением ждать следующей игры", — приводит слова Овечкина Washington Post.
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