Полиция начала проверку факта избиения арбитра Широковым

Полиция ведёт проверку сообщения об избиении футбольного арбитра Никиты Данченкова. Судья пострадал в понедельник в любительском матче, когда показал красную карточку экс-игроку сборной России Роману Широкову.

В ответ Данченков получил удары рукой и ногой. После инцидента арбитра отправили в "Склиф", затем он самостоятельно ушёл домой.

Видео инцидента попало в интернет. Широков принёс извинения в Instagram, но этого оказалось недостаточно. Мама Никиты подала заявление в полицию об избиении сына.