Полиция ведёт проверку сообщения об избиении футбольного арбитра Никиты Данченкова. Судья пострадал в понедельник в любительском матче, когда показал красную карточку экс-игроку сборной России Роману Широкову.
В ответ Данченков получил удары рукой и ногой. После инцидента арбитра отправили в "Склиф", затем он самостоятельно ушёл домой.
Видео инцидента попало в интернет. Широков принёс извинения в Instagram, но этого оказалось недостаточно. Мама Никиты подала заявление в полицию об избиении сына.
"Во вторник в полицию поступило сообщение от гражданки Данченковой, сообщившей о том, что ее 24-летнего сына, Данченкова Никиту, избил футболист Роман Широков на стадионе "Спартак-2". Полиция начала проверку", — приводит РИА Новости слова источника в полиции.
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