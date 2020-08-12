Адвокат Аграновский рассказал о перспективах дела против Широкова

Адвокат Дмитрий Аграновский в интервью "Правде.Ру" разъяснил юридические моменты возможного дела против экс-футболиста сборной России Романа Широкова. Бывший полузащитник во время любительского матча избил арбитра Никиту Данченкова после того, как тот показал ему красную карточку.

"В советские времена это было бы хулиганство"

Ранее стало известно, что мама Никиты подала заявление в полицию, в котором указала, что её сына побил Широков. По мнению Аграновского, у этого дела есть перспективы.

"Это что называется при всем честном народе. Я думаю, что перспектива этого дела есть. И вести себя так в общественных местах недопустимо. Раньше в советские времена это было бы в чистом виде хулиганство. А сейчас по хулиганству требуется несколько квалифицирующих обстоятельств, поэтому под уголовную статью хулиганство вряд ли попадет. Но есть еще соответствующая административная статья и есть статья "побои", и есть статья "причинение легкого вреда здоровью". Тут еще неизвестно, какие последствия будут у судьи, — заявил Аграновский.

"Тут извинениями не отделаешься"

Адвокат не удивился тому, что заявление было подано. По его мнению, одними извинениями Широков не отделается. Вместе с тем дело может быть прекращено по согласию сторон.