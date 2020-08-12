Гаджи Гаджиев верит в успех "Аталанты" в матче с "ПСЖ"

Заслуженный тренер России, олимпийский чемпион Сеула Гаджи Гаджиев в интервью "Правде.Ру" дал свой прогноз на предстоящий матч Лиги чемпионов "Аталанта" — "ПСЖ". По мнению специалиста, у итальянской команды есть шансы несмотря на то, что все считают фаворитами французов.

"Так говорят по простой причине. ПСЖ — заметная фигура в Лиге чемпионов на протяжении последних лет. Они стабильно уверенно выигрывают свой чемпионат. "Аталанта" не имеет таких результатов. Но эта команд очень эффективно играет в атаке. Она какой-то фурор все-таки произвела в последнее время в своем чемпионате. Очень интересная и организованная игра, в атаке особенно эффективная. Поэтому говорить о том, что все уже определено, я бы так не стал", — заявил Гаджиев.

Бывший тренер "Анжи" отметил, что "Аталанту" нельзя назвать традиционно итальянской командой. Гаджиев будет следить за действиями бергамцев и тем, как они смогут себя проявить на столь высоком уровне.