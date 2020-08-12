РФС признал ошибку судьи матча "Спартак" - "Сочи"

Экспертно-судейская комиссия РФС признала ошибку арбитра Василия Казарцева в матче "Спартак" — "Сочи". Эксперты установили, что рефери принял неверное решение в моменте с назначением пенальти на 88-й минуте.

Решение комиссией было принято единогласно — нарушения со стороны защитника "Спартака" Самюэля Жиго не было.

"В момент удара по воротам Жиго не делал никаких действий, не вступал в единоборство, а блокировал мяч. На записи хорошо видно, что он блокирует мяч левой ногой, а затем происходит так называемое игровое столкновение, которого было не избежать обоим футболистам, необходимо было продолжить игру", — заявил Левников.

Кроме того, ошибся и арбитр ВАР Еськов. По мнению комиссии, он должен был вмешаться в эпизод и указать Казарцеву на явную ошибку.