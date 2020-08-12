Домрачева призвала белорусов "оставаться людьми"

Четырёхкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева высказала свою позицию по ситуации в Белоруссии. Бывшая биатлонистка призвала обе стороны конфликта к цивилизованному решению проблемы.

"Ситуации на улицах не могут не беспокоить… Хочу обратиться к жителям нашей прекрасной, любимой страны, к представителям обоих сторон конфликта: уважайте друг друга, услышьте друг друга и спокойно, цивилизованно решайте проблемы. Не впадайте в крайности, есть и другие, гуманные методы решения проблем. Мы все люди. Давайте оставаться людьми", — написала Домрачева в Instagram.

В Минске и других городах Белоруссии продолжаются протесты после проведения выборов президента. На данный момент известно о тысячах задержанных, десятках раненных и одном погибшем.

Лукашенко набрал на выборах более 80% голосов по официальным данным ЦИК. Он был избран на шестой срок.

Оппозиция опротестовала результаты выборов. Одновременно с этим на улицы вышли люди. Между протестующими и милицией происходят постоянные стычки и столкновения.