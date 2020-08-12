Футболист "Шахтёра" Тайсон установил рекорд Лиги Европы

Полузащитник "Шахтёра" Тайсон установил уникальное достижение в Лиге Европы. Произошло это в четвертьфинальном матче против "Базеля" (4:1), в котором бразилец забил гол.

Тайсон стал автором забитого мяча в седьмом розыгрыше Лиги Европы. Ранее такое не удавалось никому. По шесть турниров с голами на счету Александера Ляказетта, Джермейна Ленса и Ари.

"Шахтёр" вышел в полуфинал Лиги Европы. 17 августа команда сыграет с "Интером".