"Краснодар" пропустит 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов

Результаты матчей Лиги Европы вывели "Краснодар" в финальный отборочный раунд Лиги чемпионов. Все полуфиналисты - "МЮ", "Севилья", "Шахтёр" и "Интер" - уже обеспечили для себя участие в главном европейском турнире на следующий год, поэтому в сетке ЛЧ произошли изменения.

"Краснодар" должен был стартовать в 3-м раунде квалификации, но квота команд из отбора увеличилась с двух до трёх. Поэтому "быки" миновали 3-й раунд и попали сразу в плей-офф.

Нечемпионская квалификация ЛЧ

2-й раунд

Сеянные - "Бешикташ" (Турция), "Виктория" (Чехия), "Рапид" (Австрия).

Несеянные - ПАОК (Греция), АЗ Алкмаар (Голландия), "Локомотива" (Хорватия).

3-й раунд

Сеянные - "Бенфика" (Португалия), "Динамо" К (Украина), "Бешикташ" (Турция)*.

Несеянные - "Гент" (Бельгия), команда из 2-го раунда, команда из 2-го раунда.

*если "Бешикташ" не пройдёт 2-й раунд, то в число сеянных поднимется "Гент".

4-й раунд

Сеянные - команда из 3-го раунда, команда из 3-го раунда;

Несеянные - команда из 3-го раунда, "Краснодар" (Россия).

График игр "Краснодара" в ЛЧ