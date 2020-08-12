Результаты матчей Лиги Европы вывели "Краснодар" в финальный отборочный раунд Лиги чемпионов. Все полуфиналисты - "МЮ", "Севилья", "Шахтёр" и "Интер" - уже обеспечили для себя участие в главном европейском турнире на следующий год, поэтому в сетке ЛЧ произошли изменения.
"Краснодар" должен был стартовать в 3-м раунде квалификации, но квота команд из отбора увеличилась с двух до трёх. Поэтому "быки" миновали 3-й раунд и попали сразу в плей-офф.
*если "Бешикташ" не пройдёт 2-й раунд, то в число сеянных поднимется "Гент".
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