Владелец "Спартака" Леонид Федун выступил с заявлением по поводу ситуации вокруг клуба. Бизнесмен поблагодарил всех, кто поддержал команду, и пообещал, что в судейской системе РПЛ произойдут изменения.
"Я благодарен болельщикам, спартаковским ветеранам, журналистам — всем, кто поддерживал ФК "Спартак-Москва" в борьбе с произволом со стороны судей. Вместе мы добились главного: грядут изменения в судейской системе. Она станет более объективной и свободной от всяческих влияний.
Футбол — честная игра, а не инструмент для политических игр или теневой выгоды. К сожалению, для привлечения внимания приходится идти на крайние меры. Первая игра сезона закончилась вопиющей несправедливостью, и в порыве негодования к нам присоединились даже болельщики заклятых соперников!
Российский футбольный союз должен сделать правильные выводы и не допустить повторения подобной ситуации в следующих матчах", — говорится в заявлении Федуна.
Владелец "Спартака" заявил, что клуб продолжит выступления в чемпионате. После матча с "Сочи" он обещал снять команду. А в случае очевидных судейских ошибок красно-белые могут покинуть поле.
"Основная команда футбольного клуба "Спартак-Москва" продолжает участие в турнирах сезона-2020/21. Однако в случае продолжения судейской травли мы готовы покинуть футбольное поле. "Спартак" — за честный футбол!" — говорится в заявлении.
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