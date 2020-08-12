"Рубин" и Слуцкий требуют пожизненно отстранить арбитра Иванова

Очередной матч 1-го тура РПЛ завершился судейским скандалом. После инцидента с арбитром Василием Казарцевым в матче "Спартак" - "Сочи" недовольство рефери высказал казанский "Рубин".

Команда уступила на своём поле "Локомотиву" со счётом 0:2. В "Рубине" утверждают, что арбитр встречи Сергей Иванов должен был назначить пенальти в ворота железнодорожников в первом тайме.

Эпизод произошёл в штрафной "Локо", когда вратарь Гильерме бросился в ноги нападающему Ивану Игнатьеву. При этом вратарь не зацепил мяч и сбил форварда.

Речетатив Слуцкого

Очень эмоционально этот момент воспринял главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий. В перерыве встречи Иванов удалил наставника команды.

После игры Слуцкий на пресс-конференции объяснил своё возмущение. Вышло настолько эмоционально, что даже пресс-служба "Рубина" сравнила своего тренера с рэп-исполнителями.